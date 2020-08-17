حسام عاشور: لن أعتزل.. وكيف لا أشكر تركي آل الشيخ بعدما قال لي "طلباتك أوامر"

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - كانو سبورت

نفى حسام عاشور قائد الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم مؤكدا على أنه لا يزال يدرس مصيره في الوقت الحالي.

وقال عاشور عبر قناة صدى البلد: "لن أعتزل ومستمر في الملاعب وأتدرب بشكل يومي والفترة المقبلة سوف أحسم مصيري مع كرة القدم".

وأضاف "الجماهير لا يعجبها تصريحاتي ولكن هل يجب أن أكذب حتى ترضى الجماهير عني، أنا أتحدث دائما بصراحة دون لف ودوران".

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وأكمل "هناك شخص حاول الوقيعة بيني وبين تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وهذا سبب أنه غضب مني بعض الشيء".

وواصل "أحترم تركي آل الشيخ وأحبه كثيرا ولكن هناك شخص حاول الوقيعة بيني وبينه بتسجيل مكالمة لي لا يوجد بها أي شيء ضده وهو متفهم ذلك وأعتذر له عن هذه الواقعة".

وشدد عاشور "كيف لا أشكر تركي آل الشيخ وهو الذي قال لي طلباتك أوامر، عندما أخبرني الأهلي بالتواصل معه لتنظيم مباراة اعتزالي".

وتعجب عاشور قائلا: "أريد أن أعرف ما هي غلطتي حتى تنقلب جماهير الأهلي علي بهذه الطريقة".

وتابع "أنا لم أذهب إلى مقر النادي الأهلي منذ فترة طويلة".

وأتم تصريحاته عن رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي عن الأهلي قائلا: "لا أريد الحديث عن أي لاعب آخر وفي النهاية كل لاعب له حساباته الخاصة وأولوياته".

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