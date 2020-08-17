وكيله: لم يحدث أي تواصل من الأهلي والزمالك مع رجب بكار

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

رجب بكار مع بيراميدز أمام الأهلي

نفى تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز تواصل قطبي الكرة المصرية معه لضمه في الموسم المقبل.

رجب بكار

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال النحاس عبر قناة النهار: "لم يحدث أي تواصل من الأهلي أو الزمالك مع رجب بكار".

وأضاف "أتوقع وصول عروض له بعد نهاية بطولة إفريقيا عندما يبدأ الناديين التحرك من أجل صفقات الموسم الجديد".

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وواصل "رجب بكار يشارك بشكل أساسي مع بيراميدز والمدرب متمسك به".

وأكمل "ولكن بعد نهاية بطولتي إفريقيا وإبرام صفقات جديدة في بيراميدز واختيار المدرب لقائمة الفريق للموسم الجديد، قد تصبح عملية رحيله عن النادي أسهل إذا تلقى عرضا مناسبا".

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