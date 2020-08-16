الأهلي يبلغ إكرامي بنهاية مهمته مع الفريق

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 17:59

كتب : حسام نور الدين

شريف إكرامي - الأهلي

أصبح شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل نهائي حتى نهاية الموسم، حسبما أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وقرر الجهاز الفني للأهلي، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وريني فايلر مدرب الفريق، استكمال الموسم محليا وإفريقيا باللاعبيين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية "حرصا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة"، حسبما أعلن النادي.

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وفي ضوء ذلك، أبلغ عبد الحفيظ، شريف إكرامي في مران اليوم الأحد، بقرار النادي، بخروجه من حسابات الجهاز الفني

شريف إكرامي أصبح خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم. موسم سينتهي وينتهي معه مشوار إكرامي مع الأهلي بعد نهاية عقده.

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

أنا شريف إكرامي.. حلقات سيرة ذاتية قدمها FilGoal.com مع الحارس المخضرم

في الدوري الأهلي إكرامي
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