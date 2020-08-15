وكيله: الجزار تلقى عرضا رسميا من بطل صربيا وننتظر رد الأهلي

كشف محمد عبد الجابر وكيل محمود الجزار، مدافع الأهلي المعار إلى الجونة، عن عرض أوروبي للمدافع.

وقال محمد عبد الجابر: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس عرض رسمي من ريد ستار بلجراد بطل الدوري الصربي الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا".

وتابع عبر قناة النهار "ريد ستار طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلي وموعد الانتقال حتى يتسنى له المشاركة لأن الدوري الصربي بدأ".

وأشار "أتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي، وبطل الدوري الصربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصربي".

وأتم "ننتظر ردا من الأهلي على عرض الفريق الصربي اليوم 15 أغسطس".

الجزار ساهم في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها الصيف المقبل.

وانضم الجزار إلى شباب الأهلي في يناير 2018 قادما من كهرباء الإسماعيلية، قبل أن ينضم معارا للجونة في يناير من العام الماضي.

ولعب الجزار 11 مباراة مع الجونة هذا الموسم.

وسبق أن أبدى نادي الإنتاج الحربي اهتماما بضم الجزار. (طالع التفاصيل)

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