طوارئ في برشلونة.. سبورت: النادي اتخذ قرار إقالة سيتيين.. وربما يلحق به أبيدال

أوقات صعبة يعيشها فريق برشلونة بعد موسم للنسيان انتهى بخسارة مذلة في دوري أبطال أوروبا سيدفع ثمنها المدرب كيكي سيتيين على الأرجح.

فبعد خسارة الدوري الذي كان يتصدره الفريق قبل الجولات الأخيرة، جاءت الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 لتدفع صناع القرار في النادي الكاتالوني لاتخاذ قرارات حاسمة عاجلة لإنقاذ الموسم المقبل من الآن.

وتقول صحيفة سبورت، المقربة من برشلونة، أن جوسيب بارتوميو رئيس النادي اتخذ فعلا قرار إقالة المدرب كيكي سيتيين، الذي تولى مهمة الفريق في يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي.

وكتبت سبورت في تقريرها صباح السبت أن مسؤولي النادي مقتنعون بضرورة رحيل سيتيين، لكنهم لم يبلغوا الأخير بالقرار بعد.

وقال مصدر في النادي للصحيفة:"كونه شخص (سيتيين) في عالم كرة القدم فهو يعرف ما سيحدث".

وذكرت سبورت أن سيتيين سيرحل بعد 48 ساعة بحد أقصى، سيتحدث النادي مع وكيله يوم السبت لمناقشة بنود الإقالة، نظرا لأن عقد سيتيين مع برشلونة ممتد إلى يونيو 2021 وبه خيار التمديد لموسم إضافي.

واستمرت الصحيفة موضحة أن بارتوميو يريد التعاقد مع مدرب جديد في أسرع وقت، والأقرب هو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل عن توتنام في نوفمبر الماضي ولا يدرب فريقا في الوقت الراهن.

وأوضحت أن برشلونة أراد بوكيتينو في يناير الماضي، لكنه وثق في رأي إريك أبيدال المدير الرياضي ولاعب الفريق السابق، الذي ساند سيتيين وكان مؤمنا بمشروعه.

وقالت سبورت إن بعض المصادر أوضحت أن ميسي تواصل بالفعل مع مواطنه الأرجنتيني بوكيتينو لإقناعه بقبول المهمة.

لكن تكمن المشكلة في الانتخابات المقبلة لبرشلونة، والتي تجعل الإدارة الحالية تقدم عرضا لبوكيتينو مدته موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

لكن المدرب الأسبق لإسبانيول وساوثامبتون يأمل في توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم على الأقل.

وأضافت سبورت أنه بخلاف بوكيتينو، برشلونة تواصل مع المدربين ماسيمليانو أليجري ورونالد كومان وتييري هنري، بينما تم استبعاد شابي هيرنانديز نجم الفريق السابق والذي صرح سابقا أن الوقت لا يزال مبكرا بالنسبة له لقيادة برشلونة.

واختتمت سبورت تقريرها أن سيتيين لن يكون الضحية الوحيدة لهذا الموسم الكارثي، فربما يلحق به أبيدال.

وكتبت أنه رغم الخسارة المذلة ضد بايرن، إلا أن أبيدال دافع عن سيتيين مرة أخرى.

وبخلاف سبورت، قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، المقربة من برشلونة أيضا، إن بارتوميو دعا لاجتماع عاجل مع أعضاء مجلس الإدارة يوم الإثنين.

برشلونة خرج خاليا الوفاض دون ألقاب في موسم لأول مرة منذ 2007-2008، واستقبلت شباكه 8 أهداف لأول مرة منذ 74 عاما!

ولم يكن الفريق في أحسن حال منذ استئناف الدوري الإسباني بعد توقف بسبب جائحة كورونا، خسر اللقب لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد وصرح ميسي بعد خيبة الأمل "كل شيء سيئ منذ يناير".

وبعد السقوط المدوي أمام بايرن، قالت إذاعة كادينا كوب الإسبانية إن ميسي يهدد بالرحيل عن الفريق ما لم تتخذ قرارات حاسمة.

تغييرات جذرية منتظرة في البيت الكاتالوني خلال أيام أملا في عودة النادي لمنصات التتويج في الموسم المقبل.

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