مرتضى منصور: كهربا هديتي لـ الأهلي.. ما يحدث للأحمر عقاب رباني

وصف مرتضى منصور رئيس الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" بـ "هديته" لـ الأهلي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "كهربا هدية الزمالك للأهلي، لكنني حذرت الخطيب أسطورة الكرة المصرية من كهربا بسبب أخلاقه".

وشدد "ما حدث درس لمجلس إدارة الأهلي.. عودوا لمبادئ النادي وابتعدوا عن خطف اللاعبين".

وأكمل "سنطالب بتعويض جديد من كهربا بخلاف الغرامة".

وشدد "ربنا عقابه دائما أسرع من عقاب الدنيا، العقاب الأول هو رمضان صبحي ورحيله عن الأهلي".

وأتم "لماذا تغضبون مني أو من بيراميدز لتقديم عرض لرمضان صبحي، اللاعب ملك لهدرسفيلد وهذا ما كان يفعله الأهلي مع الإسماعيلي".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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