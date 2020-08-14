كيف خرج الجميع شبه سعيدا بالحكم ضد كهربا.. بند مفاجئ وتفاصيل الاستئناف

على عكس المعتاد في كل القضايا الخاصة بالكرة المصرية مؤخرا، خرج الجميع سعيدا ومرحبا بالحكم بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا"، وناديه السابق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، 2 مليون دولار، بعد رحيله عن الزمالك دون إذن وفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد.

ماذا حدث؟

حكمت لجنة فض المنازعات في فيفا بالتالي..

-يجب على كهربا دفع مبلغ 32 مليون و838 ألف لصاحب الدعوى، الزمالك لخرق بنود تعاقده بدون سبب بجانب فائدة 5% على المبلغ الذي تم تحديه في 6 يناير 2020 حتى تاريخ الدفعة المالية.

-نادي ديسبورتيفو أفيش أيضا ضمن الغرامة ومسؤول بشدة عن الغرامة المذكورة سلفا

-أي إدعاء إضافي تم رفضه

-يجب إبلاغ صاحب الدعوى للمدعي بشكل سريع بحساب البنك الذي يجب دفع الغرامة له على وجه السرعة

-يجب تقديم أدلة من كهربا وأفيش على دفع المبلغ المالي في المدة المحددة

-في حالة عدم دفع المبلغ المحدد كغرامة في ظرف 45 يوما فسيتم تنبيه اللاعب قبل اتخاذ الإجراءات التالية

-سيتم حرمان اللاعب من اللعب في المباريات الرسمية حتى دفع الغرامة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وسيتم رفع الإيقاف سريعا إن تم دفع المبلغ

-في حالة عدم دفع المبلغ في نهاية الإيقاف سيتم رفع الأمر مجددا للنظر فيه في اللجنة التأديبية في فيفا لاتخاذ قرار نهائي

كيف خرج الزمالك شبه سعيدا؟

أثبت الزمالك بحكم رسمي بالنسبة له، أن كهربا "هرب" من الفريق.

تفاصيل حكم غرفة فض المنازعات في فيفا أنصفت الزمالك أيضا في نقاط عديدة، حيث قبلت بادعاء الأبيض ضد كهربا وأفيش، وإن كان رفض ادعائه ضد الأهلي.

ولكن، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك أشار إلى أن مجلسه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد كهربا لأن هناك بنودا لم تنفذ في التقاضي بالنسبة لنا".

وواصل "قلنا إننا سنحصل على حقنا منه لأنه رحل بطريقة غير شرعية".

وأكمل "تواصلت معه بعد رحيله وقلت له لو أردت الانضمام إلى الأهلي عد إلى الزمالك وسأبيعك أنا بنفسي له، وهو من اختار الطرق غير الشرعية".

وأتم "مستمرون في القضية حتى نحصل على حقنا بالكامل".

كيف خرج الأهلي شبه سعيدا؟

رفضت الغرفة كل الادعاءات المقدمة من الزمالك ضد الأهلي في القضية، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤولي الأحمر انتصارا لهم.

وجاء عبر موقع الأهلي الرسمي "التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف".

وأكمل موقع النادي "جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها (نادي كهربا الأسبق) في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة".

أما محمود الخطيب رئيس النادي فقال "الأهلي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته والتي تتفق مع اللوائح والقوانين".

وأضاف "شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقا لما قدمه من مستندات صحيحة".

وأردف "لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة".

وأتم "الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي".

ربما خرج الأهلي كأقل الأطراف تعرضا للضرر في المسألة، إلا لو تحمل قيمة الغرامة من طرف كهربا من خزينته.

كيف خرج كهربا شبه سعيدا؟

في النهاية بالنسبة لكهربا، فكرة دفع غرامة كانت تبدو متوقعة.

لاعب الأهلي كتب عبر إنستاجرام وقال كهربا عبر حسابه على إنستجرام "بعد صدور القرار وبعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين دولار مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى".

وأضاف "ورغم تقديم البعض لفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي الا أنني والحمد لله لم اعاقب وهذا يثبت صحة موقفي".

وأتم "أما بالنسبة للغرامة المالية فسيتم الطعن فيها، أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها باذن الله".

كهربا، المتمسك بصحة موقفه رغم صدور حكم ضده، سعيد بعدم خروج قرار بإيقافه، ومن المنتظر أن يقدم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الحكم.

تفاصيل الاستئناف

الحكم المرسل لكل الأطراف (الزمالك – الأهلي – كهربا – أفيش) يطلب منهم تقديم طلب مكتوب للحصول على حيثيات الحكم خلال 10 أيام من تلقي الحكم (اليوم، 14 أغسطس)، وإلا سيصبح الحكم نهائي وغير قابل للطعن.

بند مفاجئ

الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات يتم الطعن عليها لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)

البند الثالث من المادة 58 المفسرة لدور محكمة كاس من لوائح فيفا تشير إلى أن الطعن "لا يوقف الحكم، إلا لو أوضحت كيان فيفا القانوني المقصود (وهو هنا غرفة فض المنازعات) أو محكمة كاس، أن الطعن يوقف الحكم".

هذا يعني أن القاعدة العامة أن الطعن لا يوقف الحكم في هذه الحالة، إلا لو أوضحت غرفة فض المنازعات أو كاس ذلك الأمر بشكل منفصل لاحقا.

ولكن جرت العادة في تلك القضايا بأن الطعن يوقف الحكم مؤقتا، وهو ما أوضحه مصدر داخل نادي الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com خلال قضية حمدي النقاز، والتي حكمت فيها غرفة فض المنازعات لصالح الظهير التونسي.

وقانونيا، معروف أن الطاعن لا يضار بطعنه، ما يعني أن كاس إما ستؤيد الحكم ضد كهربا أو ستقلله، ولكن زيادته أمر لن يحدث.

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