أس: إمكانية انتقال رونالدو إلى برشلونة "معلومة زائفة"

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن التقرير الصحفي الذي ربط كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بإمكانية الانتقال إلى برشلونة، يعد "زائفًا".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس برشلونة

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع البيئة المحيطة للاعب البرتغالي، والتي أكدت أنها "معلومات زائفة" تلك التي ربطته بـ برشلونة.

وأشارت أس إلى أن الهداف البرتغالي لديه عقد مع يوفنتوس حتى 2022 وينوي إنهائه، كما أنه يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته مع السيدة العجوز.

وشددت البيئة المحيطة للاعب أنه وأسرته يشعرون براحة كبيرة في مدينة تورينو الإيطالية.

وكان جييم بالاجي الصحفي الإسباني في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قد ذكر أن "جورجي مينديش وكيل رونالدو قام بعرضه على برشلونة، بعد أن طالبه يوفنتوس بإيجاد فريق آخر".

جييم بالاجي صحفي بي بي سي، هو نفسه من كتب السيرة الذاتية لكريستيانو رونالدو والتي نشرت في عام 2015.

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قد قال في وقت سابق إن رونالدو يفكر في الرحيل عن الفريق الإيطالي، ووكيله مينديش سيعقد اجتماعا مع ليوناردو مدير باريس سان جيرمان على هامش مباريات دوري الأبطال التي تستضيفها البرتغال.

كما أشارت فرانس فوتبول إلى أن رونالدو يحلم باللعب في باريس سان جيرمان لمجاورة كيليان مبابي، ونيمار جونيور.

النجم البرتغالي فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم في يوفنتوس، فيما فاز باولو ديبالا زميله في يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإيطالي.

video:1

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – اجتماع الحسم في صفقة رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير مباراة المصري والإسماعيلي

BBC: رونالدو عُرض على برشلونة