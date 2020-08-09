تقرير: وكيل رونالدو يجتمع بمدير باريس على هامش مباريات الأبطال

ربما يفكر كريستيانو رونالدو في خلع القميص الأبيض والأسود بعد موسمين كان يأمل فيهما الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، لكن الوداع المبكر على يد ليون قد يجعل البرتغالي يفكر في تحد جديد.

وبعد تقارير قالت إن رونالدو فكر في وقت سابق في الانتقال إلى عاصمة النور للعب لفريق باريس سان جيرمان، أوضح تقرير فرنسي جديد أن اجتماعا منتظرا سيجمع بين وكيل اللاعب وليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي.

وكتب موقع فوت ميركاتو الفرنسي أنه بعد خيبة أمل يوفنتوس في دوري الأبطال، بات رونالدو يفكر في الرحيل عن النادي الإيطالي.

وأوضح أن البرتغالي جورجي مينديش، وكيل أعمال رونالدو، سيتحدث مع ليوناردو في البرتغال على هامش مباريات دوري أبطال أوروبا التي يستضيفها البلد الأوروبي من الدور ربع النهائي إلى المباراة النهائية.

ويتواجد ليوناردو مع باريس في البرتغال استعدادا لمواجهة أتالانتا في الدور ربع النهائي.

وكتبت شبكة ESPN في وقت سابق أن باريس لا يفكر في انتداب رونالدو، وإنما يهتم أكثر بتجديد عقد نجميه نيمار وكيليان مبابي.

ويمتد عقد رونالدو (35 عاما) مع يوفنتوس إلى 2022.

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