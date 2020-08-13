أوبلاك: اهتمام تشيلسي؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك

الخميس، 13 أغسطس 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

يان أوبلاك

يعلم يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد مدى اهتمام تشيلسي بضمه لكنه يفضل عدم الحديث في الأمر الآن.

وقال أوبلاك في تصريحات لجريدة آس: "ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، كل ما أفكر به الآن هو مباراة لايبزيج".

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته أمام لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الخميس

أخبار متعلقة
سيميوني: لم أندهش برغبة تشيلسي في ضم أوبلاك.. كل عام تريد الأندية ضم أفضل اللاعبين ميرور: تشيلسي يجعل أوبلاك هدفه الأول حاليا.. وكيبا قد يكون ضمن الصفقة "تصديات" الليجا – ضعوا أوبلاك حيث يستحق.. واحلموا بانتفاضة أسينسيو

وأضاف "علي تقييم موسمي مع أتليتكو مدريد بعد نهاية المباراة الأخيرة لنا في دوري أبطال أوروبا ثم يأتي الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي".

ويرتبط أوبلاك بتعاقد مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2023 بشرط جزائي ضخم بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، لم يندهش دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد من تقارير رغبة تشيلسي في ضم يان أوبلاك حارس مرمى الفريق الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة ماركا: "شائعات المفاوضات لا تفاجئني، لأن كل عام تريد الأندية أهم اللاعبين لدينا".

وأضاف "من الطبيعي أن تبحث الأندية دائما عن أفضل اللاعبين في العالم ولدينا الكثير منهم".

وأوضح المدرب الأرجنتيني "بعض هؤلاء اللاعبين تركونا بالفعل، والبقية استمرت، لكن من المنطقي أن يطون هناك اهتمام بأوبلاك".

وشدد "أوبلاك قائدنا ولاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يمكننا دائما الاعتماد عليه وهو حاسم في غرفة الملابس".

وكشف برنامج التشيرينجيتو الإسباني عن استعداد تشيلسي لدفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى كيبا حارس مرمى الفريق للحصول على أوبلاك.

وانضم كيبا إلى تشيلسي بديلا لتيبو كورتوا حارس أتليتكو مدريد السابق والذي انتقل إلى ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – اجتماع الحسم في صفقة رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير مباراة المصري والإسماعيلي

BBC: رونالدو عُرض على برشلونة

في إنجلترا سوق الانتقالات ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة المصري.. غياب باهر وشيلونجو 15 دقيقة | الدوري المصري
أوبلاك: اهتمام تشيلسي؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك 20 دقيقة | أوروبا
وليد صلاح الدين: رحيل رمضان؟ الأندية الكبرى لا تقف على أحد.. يجب معالجة الأخطاء من الإدارة 21 دقيقة | الدوري المصري
طه إسماعيل: رمضان إلى بيراميدز؟ الأمر مالي بحت.. ذلك الراتب الضخم ليس طبيعيا 23 دقيقة | الدوري المصري
سلبية مسحة أتليتكو مدريد قبل لقاء لايبزيج 30 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - بيراميدز يتفق على إرسال عرض لضم رمضان.. وحل ودي لأزمة الإعلان 53 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة رغم تخوفنا ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - أسوان (1) - (0) نادي مصر.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 3 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا 4 في الجول يكشف – رد فعل فايلر بعد فشل انضمام رمضان لـ الأهلي وكيف يفكر في تعويضه
قد ينال إعجابك