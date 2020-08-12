في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب

كيف سارت مفاوضات رمضان صبحي مع بيراميدز قبل إعلان الأهلي عن خروج اللاعب من حساباته. هذا ما يكشفه FilGoal.com.

الأهلي أعلن منذ قليل عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار مع القلعة الحمراء بعد الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء اللاعب. (طالع التفاصيل)

وكشف الأهلي أيضا عن إبلاغ رمضان صبحي لمسؤولي النادي الأحمر برغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي أخبر مسؤولي بيراميدز أنه الأولولية بالنسبة له هي الاستمرار مع الأهلي ولكن في حال التوصل لاتفاق مع النادي الأحمر.

وإذا لم يتوصل رمضان لاتفاق مع الأهلي سيوافق على العرض المقدم له من بيراميدز. وهذا ما حدث بالفعل.

وحسبما علم FilGoal.com أيضا أن رمضان صبحي سيوقع خلال ساعات قليلة على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز في جلسة ستجمعه مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.

وسيوقع رمضان صبحي على عقد يمتد مع بيراميدز لمدة 3 مواسم، بقيمة 80 مليون جنيه.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com منذ قليل إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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