رسميا – محمد صلاح مديرا فنيا لـ طنطا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 16:47

كتب : رضا السنباطي هاني العوضي

محمد صلاح مدربا لنادي طنطا - موقع طنطا الرسمي

تولى محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي النجوم، تدريب فريق طنطا بشكل رسمي.

وأعلن نادي طنطا، تعيين محمد صلاح كمدير فني للفريق لمدة موسم ونصف بشكل رسمي.

ويأتي محمد صلاح لإدارة أبناء السيد البدوي خلفا لأيمن المزين الذي رحل عن الفريق مساء أمس الثلاثاء.

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ويعاون محمد صلاح المدير الفني كلا من سعيد عبد العزيز مدرب عام وتامر عبد الحليم مدرب ووليد المحروقي مدرب، وعبد الشافي بركة مدرب حراس مرمى.

بينما مجدي وكوك رئيس الجهاز الطبي وأسامة ليلة مساعد مدرب حراس المرمى وجمال بشير المدير الإداري وكل من خالد عبد السلام وأحمد محسن إداري، ومحمد العناني شئون لاعبين والثنائي أكرم صبحي وأحمد موسى تأهيل إصابات.

أيمن المزين تم تعيينه مديرا فنيا لطنطا في الدرجة الثانية في أكتوبر 2018 خلفا لعبد الناصر محمد، وحقق المزين الصعود للدوري الممتاز مع طنطا وتم تجديد الثقة في استمراره مع الفريق حتي الجولة 19، إذ حقق انتصارين و10 تعادلات و7 هزائم.

ويحتل طنطا حاليا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد أبناء السيد البدوي لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

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