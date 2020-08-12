عبد الحفيظ يتحدث لـ في الجول عن استعداد الأهلي للوداد.. اختيار باكاري جاساما وموقف الراحلين

لا صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا داخل جدران الأهلي. الجميع يعمل على قدم وساق من أجل تحقيق البطولة التي غابت السنوات الأخيرة.

FilGoal.ccom حاور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك من أجل معرفة آخر الاستعدادات والمعلومات الخاصة ببطولة دوري الأبطال.

وكل ما يلي على لسان سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com

"لم نتواصل حتى الوقت الحالي مع السفارة المصرية في المغرب، فما زال أمامنا متسع من الوقت للحديث معهم لاسيما وإن الوضع أفضل عندما تسافر إلى بلد عربي عنه إذا سافرت لبلد من غرب إفريقيا".

"ولكن بالنسبة للفريق المنافس، فالجهاز الفني بالكامل يتابع بدقة مباريات الوداد من خلال القنوات الفضائية، فقد شاهدنا أكثر من مباراة خلال الفترة الأخيرة".

الأهلي يحل ضيفا على الوداد يوم 5 سبتمبر المقبل في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي في نصف النهائي الآخر.

باكاري جاساما

"لا نحب أن نركز مع التحكيم الإفريقي رغم ما أثير مؤخرا بخصوص البطولات الإفريقية وحديث الصحافة المغربية، فهناك مباراة ذهاب سنخوضها من أجل الخروج بنتيجة إيجابية دون النظر إلى أي شيء".

"لا أتوقع اختيار بكاري جاساما لإدارة مباراة الاهلي والوداد، لاسيما وأنه أدار مباراتنا الأخيرة مع ماميلودي صن داونز، لذلك لا أتوقع تواجده، فالتحكيم الإفريقي به العديد من الحكام المتميزين وعلى سبيل المثال فيكتور جوميز والجابوني إيريك وآخر سنغالي وإثيوبي معروفين بأدائهم المتميز، لذلك كلنا ثقة في التحكيم الإفريقي ولا نفكر فيه خلال مباراة الذهاب أمام الوداد".

بعض التقارير الصحفية أشارت في الفترة الماضية لتعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الأهلي أمام الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الاتحاد الإفريقي لم يٌعلن أطقم تحكيم نصف نهائي بطولتين حتى الآن بشكل رسمي.

صالح جمعة وحسين السيد

"صالح جمعة يتدرب معنا يوميا ولا جديد بالنسبة له ولا عروض رسمية حتى الآن. مسألة مشاركته أو تواجده في قائمة المباريات تعود إلى ريني فايلر المدير الفني للفريق".

"أما بالنسبة لحسين السيد، فهو مستمر في إعارته إلى نادي الصفاقسي التونسي لنهاية الموسم".

كان صالح جمعة قد عاد للتواجد في تدريبات الفريق مع العودة للتدريبات عقب انتهاء فترة العزل الصحي وعودة النشاط الرياضي في مصر في أعقاب فيروس كورونا.

الراحلون

"فايلر لم يصل إلى الشكل النهائي بخصوص الراحلين عن صفوف الفريق، فالوقت غير ملائم للحديث عن ذلك في ظل استمرار الموسم ومباريات دوري الأبطال".

"نمتلك لائحة جيدة للغاية بخصوص دوري الأبطال الإفريقي، ولكن دوافعنا لتحقيق اللقب أكثر من الماديات، لذلك لا تفكير في لائحة خاصة للدور قبل النهائي والنهائي لإفريقيا، لاسيما وأن اللائحة الحالية جيدة للغاية، ولكننا بالفعل نمتلك دوافع أكثر بكثير من الماديات".

إكرامي وياسر إبراهيم

"شريف إكرامي يتواجد معنا الآن في التدريبات بعد انتهاء إجازته، أما بالنسبة لياسر إبراهيم، فما زال أمامه 4 أيام للتواجد في التدريبات، بما يعني أن تأكيد عودته سيكون بعد انتهائنا من مباراة الجمعة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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