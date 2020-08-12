فيروس كورونا يواصل ضرب الدوري الإسباني.. ظهور 6 حالات في بلباو

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

شعار نادي أتليتك بلباو

تواصل ظهور الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في فرق الدوري الإسباني، حين أعلن نادي أتليتك بلباو ظهور 6 حالات إيجابية.

وأفاد بلباو عبر موقعه يوم الأربعاء أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها الفريق يوم الثلاثاء أثبتت إصابة 6 أشخاص بالفيروس ضمن الفريق، دون ذكر أسماء.

وأوضح بيان بلباو أن الحالات الـ6 تم عزلها، على أن يخضع هؤلاء لفحوصات جديدة يوم الجمعة.

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وأبلغ النادي السلطات الطبية الإسبانية بالأمر، مشددا على أن التعامل مع الحالات تم وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه بواسطة المسؤولين عن الكرة الإسبانية.

سيبدأ بلباو تدريباته استعدادا للموسم الجديد يوم الخميس بتمارين فردية وفقا للإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني.

وكانت فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا وريال مايوركا قد أعلنت إصابة بعض لاعبيها وموظفيها بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وحددت رابطة الدوري الإسباني بداية الموسم الجديد من المسابقة يوم 12 سبتمبر المقبل على أن ينتهي يوم 23 مايو 2021.

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