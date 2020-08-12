باريس سان جيرمان وأتالانتا.. بين احتفال بالذكرى الـ 50 أو رسم البسمة على وجوه أرهقها الموت

مباريات دوري أبطال أوروبا دائما ما يكون هدفها إسعاد الجماهير في المقام الأول بداية من النشيد الرسمي للمسابقة وحتى رفع ذات الأذنين في نهاية الموسم والتي لا يضاهيها أي لقب قاري.

وغدا ستبدأ مسابقة دوري الأبطال دخول مرحلة "الجد" ببدء مرحلة ربع النهائي بمواجهة تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي.

الأول يحتفل يوم 12 أغسطس أي اليوم بالذكرى الخمسين على تأسيسه ويسعى للوصول للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 1994-95 بقيادة الليبيري جورج وايا.

والخصم الإيطالي لا يستهدف سوى رسمة البسمة على وجوه أرهقها فيروس كورونا ورأت الموت بأعينها لدرجة نقل الأموات للدفن خارج مدينة بيرجامو في سيارات عسكرية لعدم وجود أماكن كافية لدفنها بالمدينة.

وصول أتالانتا للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا –إن تحقق- سيكون إنجازا تاريخيا يتحقق لأول مرة منذ موسم 2005-06 عندما تأهل فياريال الإسباني في مشاركته الأولى أوروبيا للمربع الذهبي قبل الخسارة من أرسنال الإنجليزي.

مواجهة قد تفتقد لنجمي وهدافي الفريق هذا الموسم، يوسيب إيليتشيتش صاحب الـ 21 هدفا يغيب لأسباب عائلية بعدما عاد لبلاده سلوفينيا في أهم مرحلة في تاريخ نيراتزوري بيرجامو بعدما سجل سوبر هاتريك في شباك فالنسيا في إياب دور الـ 16.

ولن يظهر بيرلويجي جوليني حارس الفريق الأساسي في المباراة بسبب الإصابة رغم سفره مع الفريق.

وتلاحق الشكوك إمكانية مشاركة كيليان مبابي صاحب الـ 30 هدفا مع باريس رغم ظهوره في التدريبات عشية المباراة، إلا أنه قد لا يظهر في التشكيل الأساسي ويبدأ على مقاعد البدلاء والمشاركة ستكون حسب سير المواجهة.

وأيضا أنخيل دي ماريا بسبب الإيقاف وماركو فيراتي بسبب الإصابة في الساق.

باريس استعد للمواجهة بالتتويج بلقبي كأس الرابطة الفرنسية أمام سانت إيتيان وكأس فرنسا أمام ليون بعدما توج بلقب الدوري في موسم لم يكتمل بسبب كورونا.

بينما حل أتالانتا في المركز الثالث بجدول الترتيب للموسم الثاني في الدوري الإيطالي مواصلا حلمه الوردي تحت قيادة جاسبريني.

توماس توخيل المدير الفني لباريس الذي طالته الإصابة أيضا منذ أيام بعد إصابة مبابي وماركو فيراتي أوضح صعوبة المواجهة في المؤتمر الصحفي قائلا: "ستكون مواجهة تكتيكية لكن ذهنية أيضا". (طالع تصريحات توخيل)

بينما شدد جاسبريني على أن هدف أتالانتا هو إسعاد مدينة بيرجامو كما كان هدفهم دائما منذ عودة النشاط الرياضي ويرى أن إيطاليا بأكملها ستدعم النادي خاصة بعد خروج يوفنتوس ونابولي قائلا: "نحن نوعا ما مثل المنتخب الوطني". (طالع تصريحات جاسبريني)

أتالانتا لم يلتق مع الفرق الفرنسية سوى أولمبيك ليون موسم 2017-18 بالدوري الأوروبي تعادل في فرنسا 1-1 وفاز على ملعبه 1-0.

وباريس سان جيرمان لم يعرف التفوق على فريق إيطالي في دوري الأبطال ولم يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته الستة فخسر 2 وتعادل في 4.

مواجهة ستكون الأول بين الفريقين في التاريخ.

تشكيل أتالانتا المتوقع

حراسة المرمى: ماركو سبورتيللو

الدفاع: خوسيه بالومينو – رافائيل تولوي – بيرات ديجمستي

الوسط: هانس هاتيبور – مات دي رون – ريمو فرولر – روبن جوسينس

أمامهم: أليخاندرو جوميز – روسلان مالينوفسكي

الهجوم: دوفان زاباتا

الغيابات: بيرلويجي جوليني – يوسب إيليتشيتش

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – بيرنسيل كيميبيبي – خوان برنات

الوسط: أندير هيريرا – ماركينيوس – أدريسا جايا

الهجوم: بابلو سارابيا – ماورو إيكادري – بابلو سارابيا

الغيابات: أنخيل دي ماريا – ماركو فيراتي – ليفان كورزاوا

الملعب

ملعب النور أو "لا لوش" معقل بنفيكا البرتغالي سيستضيف المباراة وأيضا مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ وأحد مواجهتي المربع الذهبي والنهائي.

الحكم

الإنجليزي أنتوني تايلور يعرف باريس سان جيرمان جيدا خصوصا في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعدما أدار مباراتين فاز خلالهما الفريق الفرنسي.

أمام ريال مدريد وانتهت بالفوز 3-0 في دور المجموعات، وإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وانتهت بالفوز 2-0 للفريق الباريسي.

وأدار أيضا مباراتين للأندية الإيطالية هذا الموسم، يوفنتوس تفوق على أتليتكو مدريد في دور المجموعات بهدف دون مقابل.

كما شهد تفوق إنتر على خيتافي الإسباني في ثمن نهائي الدوري الأوروبي بهدفين دون مقابل.

اقرأ أيضا

"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

اكتمال منشآت بطولة العالم لليد في أكتوبر

تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا