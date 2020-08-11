ليلة الأبطال - مؤتمر توخيل: من الصعب الحفاظ على نظافة شباكنا أمام أتالانتا

اعترف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالقوة الهجومية لفريق أتالانتا الإيطالي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في دوري الأبطال.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أتالانتا غدا الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة عاصمة البرتغال.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أتالانتا لديهم أسلوب فريد تماما في الهجوم ويلعبون بحرية كبيرة".

وأضاف لقنوات بي إن سبورتس: "الدفاع الجيد سيكون مهما لنا أمام أتالانتا".

وأكمل "يهاجمون بكل اللاعبين ويتقدمون للأمام طوال المباراة ويضغطون في كل مكان، واللاعب أليخاندرو جوميز دائما ما يتمتع بحرية كبيرة في التحركات وخلق مساحات صغيرة لزملائه".

المدرب الألماني واصل تصريحاته "إنهم يضغطون بقوة على الظهيرين من خلال الجناحين، ويرسلون عرضيات كثيرة، ويمكنهم أيضا التسديد من مسافات بعيدة".

وشدد "كل هذا يعني أننا يجب أن نكون في قمة التركيز الدفاعي ونحاول ألا نتلقى أهدافا، ولكننا نعلم أن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية أمام أتالانتا".

وأتم تصريحاته "كيلور نافاس سيكون المفتاح أمامنا في هذه المباراة لما يتحلى به من هدوء وخبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة ويمكنه أيضا الاستمرار في التحدث مع المدافعين وتهدئة الأوضاع في الملعب".

وسجل أتالانتا 98 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وفشلوا في هز الشباك خلال مباراتين فقط.

وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري الأبطال بعد تخطي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووصل أتالانتا إلى هذا الدور بعد تخطي فالنسيا الإسباني.

وتقام جميع مباريات دور الـ8 ونصف النهائي ونهائي دوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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