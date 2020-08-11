هشام نصر لـ في الجول: اكتمال منشآت بطولة العالم في أكتوبر.. رئيس الوزراء ضمن الحاضرين للقرعة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 19:18

كتب : هاني العوضي

تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن اكتمال منشآت المستضيفة لبطولة العالم في شهر أكتوبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في شهر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال هشام نصر لـ FilGoal.com: "تقترب العملية الإنشائية من الإتمام خلال الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
كرة يد - محمود فايز ينتقل من الأهلي إلى الشارقة كرة يد - الزمالك يتمم اتفاقه مع مصطفى بشير كرة يد - مدرب الأهلي: رحيل ثنائي الفريق.. ونسعى للمنافسة على كل البطولات كرة يد - تقرير تونسي: الجزيري إلى الأهلي والتوقيع بعد العيد

وتابع "تنتهي كافة التجهيزات وتصبح الملاعب الأربعة جاهزة لاستضافة المباريات في أكتوبر المقبل".

وتستضيف مصر بطولة العالم على 4 صالات مغطاة وهم القاهرة وبرج العرب وأكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف نصر "نبدأ تجهيزات القرعة المقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل في متحف الحضارة بعين الصيرة".

وكشف رئيس الاتحاد المصري "يحضر القرعة رئيس الوزراء المصري وممثلي الدول المشاركة واللجنة المنظمة للبطولة".

وشدد "نسعى لتقديم حفل يشرف مصر أمام العالم في ظل الظروف الحالية".

وأتم تصريحاته "تأخرت بعض الأعمال الإنشائية عن الموعد المقترح بسبب جائحة فيروس كورونا لكن تم الانتهاء بصورة سريعة وجاهزون للحدث العالمي".

طالع أيضا

الاتحاد: نتمنى ضم صالح جمعة الذي يتجه الأهلي للاستغناء عنه

مصدر في الأهلي يكشف متى يلعب الفريق في ملعبه الجديد

كرة يد مصر بطولة العالم متحف الحضارات
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا أتليتك: هل ينتقل لاكازيت إلى يوفنتوس مقابل كوستا؟ 3 دقيقة | أوروبا
ليلة الأبطال - مؤتمر توخيل: من الصعب الحفاظ على نظافة شبكانا أمام أتالانتا 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي 31 دقيقة | الدوري المصري
ريد بول براجانتينو.. النادي الذي يمتلك كل شيء لتقديم موسما مميزا في البرازيل 32 دقيقة | أمريكا
تأجيل ثاني مباريات الدوري المغربي بسبب فيروس كورونا 49 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي - فقرة خاصة لتعامل المدافعين مع العرضيات.. تدريبات منفردة لـ أجايي ساعة | الدوري المصري
هشام نصر لـ في الجول: اكتمال منشآت بطولة العالم في أكتوبر.. رئيس الوزراء ضمن الحاضرين للقرعة ساعة | رياضات أخرى
ليلة الأبطال - تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90
قد ينال إعجابك