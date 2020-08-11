هشام نصر لـ في الجول: اكتمال منشآت بطولة العالم في أكتوبر.. رئيس الوزراء ضمن الحاضرين للقرعة

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن اكتمال منشآت المستضيفة لبطولة العالم في شهر أكتوبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في شهر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال هشام نصر لـ FilGoal.com: "تقترب العملية الإنشائية من الإتمام خلال الفترة المقبلة".

وتابع "تنتهي كافة التجهيزات وتصبح الملاعب الأربعة جاهزة لاستضافة المباريات في أكتوبر المقبل".

وتستضيف مصر بطولة العالم على 4 صالات مغطاة وهم القاهرة وبرج العرب وأكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف نصر "نبدأ تجهيزات القرعة المقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل في متحف الحضارة بعين الصيرة".

وكشف رئيس الاتحاد المصري "يحضر القرعة رئيس الوزراء المصري وممثلي الدول المشاركة واللجنة المنظمة للبطولة".

وشدد "نسعى لتقديم حفل يشرف مصر أمام العالم في ظل الظروف الحالية".

وأتم تصريحاته "تأخرت بعض الأعمال الإنشائية عن الموعد المقترح بسبب جائحة فيروس كورونا لكن تم الانتهاء بصورة سريعة وجاهزون للحدث العالمي".

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