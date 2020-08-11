في الجول يكشف – "استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج

يبقى استاد السلام، الذي سيصبح بداية من غد الأربعاء استاد الأهلي، بنفس شكله واسمه الجديدين، رغم استضافة مباريات الإنتاج الحربي.

وعلم FilGoal.com أن "استاد الأهلي" لن يستضيف سوى مباريات الفريق الأحمر، والإنتاج الحربي، حيث حصل الأهلي على ملعب بموجب حق الانتفاع وليس الملكية الكاملة.

وبالتالي، سيلعب الإنتاج الحربي على الملعب، ولكنه سيظل بشكله الجديد الذي يحمل شعار الأهلي، واسمه الجديد كذلك.

يعلن الأهلي مساء غد الأربعاء عن تحويل ملعب السلام لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساءا.

وعلم FilGoal.com أن هناك فكرة استعانة بنسر حقيقي ينطلق من منصة على أرض الملعب كخطوة لترويج شعار النادي.

ويحضر مجلس محمود الخطيب الاحتفالية.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي شكل لجنة رسمية للعمل على إتمام الإجراءات للإعلان عن المرحلة الأولى غدا الأربعاء، يعقبها الإعلان عن باقي المراحل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "نعقد اجتماعات على مدار اليوم من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تغيير اسم ملعب السلام إلى استاد النادي الأهلي بموجب عقد حق الانتفاع بالملعب الذي وقعناه مع شركة استادات".

وتابع "اتفاق الوحدة الاقتصادية بين الأهلي واستادات كان أيضا من بين بنوده بجانب حق الانتفاع باستاد السلام، استغلال حمام السباحة الأولمبي الخاص بنادي المعلمين وتطوير قناة النادي وإنشاء فروع للأهلي في مناطق مختلفة".

وأتم "بشكل كبير ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أول مباراة للفريق في الملعب بالمسمي الجديد إلا أن هذا يتوقف على إنهاء كافة الإجراءات".

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

ووقع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة" من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية، التي تتضمن خمس مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

إضافة إلى الحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة، ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي.

وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

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