ليلة الأبطال - مؤتمر جاسبريني: خروج يوفنتوس أكثر إثارة للدهشة.. وكنت أفضّل خوض مواجهتي الذهاب والإياب

اعترف جيانبييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا بتفضيله لخوض مباراتي ذهاب وعودة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لأن فريقه يخوض مباريات الإياب بشكل أفضل.

أتالانتا لم يحقق أي نقطة في المباريات الثلاثة الأولى بدور المجموعات لكنه حقق 7 نقاط في الجولات الثلاثة الأخيرة ليخطف بطاقة التأهل كما كرر فوزه على فالنسيا في إياب دور الـ 16 بالفوز 4-3 خارج قواعده.

كما تطرق الإيطالي للحديث عن مفاجأة خروج يوفنتوس الإيطالي وعدم وجود مشكلة في مواجهة البرازيلي نيمار خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة.

جاسبريني الذي تأهل رفقة أتالانتا في تجربته الأولى إلى ربع نهائي دوري الأبطال قال في المؤتمر الصحفي: "سنمثل منطقتنا بأفضل طريقة نريد رسم البسمة على وجوه الناس مثلما قلت سابقا".

مدينة بيرجامو التابعة لإقليم لومبارديا في إيطاليا كانت من أكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا في الأشهر الماضية.

وواصل "أردنا أن نظهر دون وجود إرث أوروبي بإمكاننا تقديم أداء جيد، ما يقيّمنا هو القدرة والحماس".

وأضاف "مع تاريخنا في المسابقة، أفضّل خوض مواجهتي الذهاب والإياب، نحن نلعب أمام فريق لم نلتقيه من قبل ولا يوجد معايير للقاء لاعبيهم سابقا".

وأكمل "تاريخيا قدمنا أداء أفضل دائما في المباراة الثانية ضد دينامو كييف وضد شاختار وضد مانشستر سيتي".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن نيمار نجم باريس سان جيرمان قائلا: "نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا فهذه مشكلة لكل الفرق التي تواجهه. أعتقد أن أفضل طريقة للدفاع ضده هي اللعب بشكل جيد مع تركيز الجميع".

وتابع "سنحاول القيام بذلك كمنظومة الفريق. لقد صادفنا الكثير من اللاعبين الجيدين. إنه واحد منهم".

ويعتقد جاسبريني أن إيطاليا كلها ستدعم فريقه بعد توديع يوفنتوس ونابولي المسابقة من دور الـ 16 أمام أولمبيك ليون وبرشلونة على الترتيب واصفا الأمر "نحن نوعا ما مثل المنتخب الوطني".

وعن ملعب المباراة "نلعب في ملعب مهم للغاية، معقل بنفيكا، من المؤسف ألا يكون هناك أي مشجعين، نحمل معنا الكثير من المشاعر من الأشهر الأخيرة. ما يحدث على أرض الملعب هو المهم ولكن الدافع الذي نقدمه قد يكون مفيدا".

وعن خروج يوفنتوس: "نحن أسفون لأننا الفريق الإيطالي الوحيد الباقي، اعتقدنا أن يوفنتوس لديه فرصة رائعة للتأهل".

وأصبح ليون أول فريق فرنسي يقصي فريق إيطالي من دوري أبطال أوروبا.

وأكمل "نابولي قدم أداءً جيدا أمام برشلونة، يجب أن يشعروا بالرضا لأنهم لعبوا مباراة رائع، لكن خروج يوفنتوس أكثر إثارة للدهشة. الآن، نحن الوحيدون الذين سنواصل، سنحاول القيام بعمل جيد".

وأتم "آمل أن أذهب في إجازة في وقت متأخر قدر الإمكان. نحن نعلم أن كل إيطاليا ستدعمنا وهذا مهم جدا بالنسبة لنا. نحن نوعا ما مثل المنتخب الوطني ونأمل أن نقوم بعمل جيد".

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