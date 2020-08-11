ليلة الأبطال - تدريبات مكثفة لـ مبابي أملا في اللحاق بمواجهة أتالانتا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة استعدادا لمواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل باريس سان جيرمان إلى لشبونة في البرتغال استعدادا لاستكمال دوري الأبطال.

واستمر نجم الهجوم الشاب مبابي في تدريباته التأهيلية القوية من أجل تجهيزه لمواجهة أتالانتا.

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وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية أدى مبابي تدريبات تأهيلية قوية للتعافي من الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم خلال نهائي كأس فرنسا.

وحتى الآن لم يتأكد موقف مبابي من المشاركة في المباراة، لكن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أكد أن اللاعب يتعافى بشكل جيد.

واستمر أيضا الظهير الأيسر لافين كورزاوا في تدريباته التأهيلية استعدادا للمباراة.

على جانب آخر سينضم ماركو فيراتي لاعب وسط باريس إلى باقي زملائه في العاصمة البرتغالية ولم يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة، بعدما تعرض لكدمة قوية من زميله تشوبو موتينج خلال تدريبات الفريق.

وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري الأبطال بعد تخطي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووصل أتالانتا إلى هذا الدور بعد تخطي فالنسيا الإسباني.

وتقام جميع مباريات دور الـ8 ونصف النهائي ونهائي دوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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