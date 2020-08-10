خبر في الجول - سلبية مسحات الاتحاد والفريق جاهز لمواجهة الزمالك

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 16:05

كتب : أحمد الخولي

المسحة الثانية - الاتحاد السكندري

ثبتت سلبية المحسة التي خضع لها فريق الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك في الدوري مساء الإثنين، وأصبح زعيم الثغر جاهزا لمواجهة الفارس الأبيض. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن المسحة التي خضع لها فريق الاتحاد السكندري قد جاءت سلبية ماعدا الحالة المكتشفة يوم الأحد، وحالة سابقة، وبالتالي الفريق ليس لديه ما يمنع لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز في التاسعة مساء.

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وكان محمد إبراهيم المدرب المساعد في جهاز تدريب الاتحاد قد قال في وقت سابق إن فريقه يعاني من 10 غيابات. (طالع التفاصيل)

كما أن FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن الإصابات تحرم الاتحاد السكندري من خط وسطه في مواجهة الفارس الأبيض، ويمتلك طلعت يوسف مدرب الفريق فقط أحمد نبيل "مانجا" في خط الوسط. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

أما الزمالك، فيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر وأقل منه بمباراة (مواجهة الاتحاد مساء الإثنين).

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود في نفس الجولة، بعد إصابة 16 فردا من الفري البورسعيدي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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