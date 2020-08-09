أزمة كبرى في وسط ملعب الاتحاد قبل مواجهة الزمالك

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 15:03

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

زادت الغيابات في صفوف الاتحاد السكندري إلى 9 لاعبين، قبل مواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة 18 للدوري.

إصابة هشام محمد لاعب وسط الفريق في العضلة الضامة، أضافته إلى قائمة تضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه الممنوعين من المواجهة طبقا للتعاقد بين الناديين، ونور السيد الموقوف، والمصاب أيمن غباشي، والمريض بكورونا عمر الميداني، بجانب أنيس سلتو وويلسون أكاكبو وإيمانويل أوكوي الذين لم يصلوا مصر من الأساس.

وبالتالي، لا يضم الاتحاد في وسط الملعب لمباراة الزمالك سوى أحمد نبيل "مانجا".

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وعلم FilGoal.com أن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد بدأ في البحث داخل فريق الشباب عن لاعبين لمعاونة مانجا.

بحث يوسف أوصله إلى الناشئين، عبد الغني محمد ومروان عطية، حيث سيشارك أحدهما بجوار مانجا في مواجهة الزمالك.

الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

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