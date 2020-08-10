خبر في الجول - 3 ناشئين في قائمة الزمالك أمام الاتحاد

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك أمام وادي دجلة

علم FilGoal.com أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قرر ضم 3 ناشئين لقائمة الفريق التي تواجه مضيفه الاتحاد يوم الإثنين في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وضم الفرنسي إلى قائمته كلا من حسام أشرف وأسامة فيصل، اللذان تألقا في المباريات الودية الأخيرة، وكذلك حاتم محمد "سكر" الظهير الأيسر، ليكون بديلا لمحمد عبد الشافي.

ويحل الزمالك ضيفا على زعيم الثغر في ملعب برج العرب آملا تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعد تفوقه على المصري يوم الخميس بهدف محمود علاء.

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ويحتل الفارس الأبيض وصافة الدوري ورصيده 34 نقطة بعد خوض 17 مباراة.

ويعلن الزمالك بعد قليل قائمة لاعبيه التي يواجه بها سيد البلد.

ويغيب عن الزمالك بسبب الإيقاف كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

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