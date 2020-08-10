الكشف عن هوية ثنائي أتليتكو مدريد المصاب بفيروس كورونا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 14:27

كتب : FilGoal

شعار أتليتكو مدريد

كشفت جريدة موندو ديبورتيفو يوم الإثنين اسم الثنائي المصاب بفيروس كورونا في صفوف أتليتكو مدريد قبل مباراته أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الأحد عن اكتشاف حالتين اثنتين مصابتين بفيروس كورونا بين أفراده، دون الكشف عن الأسماء.

اللاعبان المصابان بفيروس كورونا في صفوف أتليتكو هما أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو، حسبما أفادت موندو ديبورتيفو.

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وأوضح التقرير أن الفحوصات التي خضع لها فريق أتليتكو مدريد يوم السبت أوضحت إصابة الثنائي أنخيل كوريا وفيرساليكو بالفيروس، قبل أن تؤكد فحوصات يوم الأحد ذلك.

وذكر بيان أتليتكو أن القائمة المسافرة إلى البرتغال لمواجهة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا، ستخضع لمسحة جديدة للكشف عن كورونا بعد اكتشاف الحالتين الإيجابيتين.

وذكر أتليتكو أن الثنائي معزول، وطالب باحترام عدم الكشف عن هويتهما.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي.

وكان ريال مدريد بدوره قد افتقد ماريانو دياز في مواجهة مانشستر سيتي بالدور ثُمن النهائي، لإصابته بفيروس كورونا، وأقيمت المباراة بشكل طبيعي.

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