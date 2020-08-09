مدرب الاتحاد: نعاني من 10 غيابات مؤثرة أمام الزمالك

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 14:58

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

يعاني فريق الاتحاد السكندري من غيابات عديدة قبل مواجهة الزمالك، غدا الاثنين، في بطولة الدوري المصري.

قال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد: "مثلما يعاني الزمالك من نقص عددي، لدينا 10 غيابات مؤثرة".

وأوضح إبراهيم "أحمد رفعت ورزاق سيسيه لن يشاركا في المباراة، لأنهما معاران من الزمالك"

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وواصل عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "الحديث عن تجديد إعارة الثنائي سابق لأوانه، لازال الاتحاد مرتبطا بمباريات الدوري، ولكن رزاق ورفعت ثنائي مميز وأساسي ونتمنى أن يستمرا معنا في الموسم الجديد".

واستطرد "مواجهة الزمالك صعبة، خاصة أنه الأكثر جاهزية بعدما خاض لقاء المصري البورسعيدي، كما أن العودة بعد غياب طويلة بمواجهة خصم قوي، ليست في صالحنا".

وأتم مدرب الاتحاد تصريحاته "أجرينا مسحة بالأمس وستعلن النتيجة بعد ساعات قليلة، كان لدينا ثلاث إصابات في الفترة السابقة".

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في الدوري الاتحاد الزمالك غيابات مؤثرة
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