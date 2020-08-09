رئيس المصري لـ في الجول: لن نلعب مباراة الحدود.. ونرفض الاتهام بالتقصير

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 19:01

كتب : أحمد الخولي

سمير حلبية رئيس المصري

أعلن سمير حلبية رئيس النادي المصري، عدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود في الدوري.

المصري يفترض أن يواجه حرس الحدود مساء غد الإثنين. مباراة كشف اتحاد الكرة إقامتها في موعدها رغم إعلان 16 إصابة بـ كورونا في النادي الساحلي.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة المصري وحرس الحدود في موعدها رغم إصابة 16 فردا في المصري. (طالع بيان اتحاد الكرة)

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مصدر من اتحاد الكرة برر القرار بأنه بسبب تقصير وإهمال من المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سمير حلبية في تصريحات لـFilGoal.com: "لن نلعب مباراة حرس الحدود، وخاطبنا اتحاد الكرة رسميا لتأجيل المباراة".

وأضاف "على اتحاد الكرة تحمل نتيجة قراره، وليذهب هو لكي يلعب مكاننا".

رئيس المصري أكمل "نرفض اتهامنا بالتقصير والإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية. نحن نطبق كافة الإجراءات، ونحن الفريق الوحيد الذي نعيش في معسكر مغلق بالاسكندرية ولا يخرج لاعب للمجتمع الخارجي".

وأتم "ترويدون منا لعب الدوري؟ وهو كذلك، ولكن أخبرونا كيف تحمونا من الكورونا".

طارق العشري المدير الفني للمصري صرح أيضا لـFilGoal.com: "كيف نلعب المباراة بدون 12 لاعبا أو مدرب؟ القرار في يد الإدارة وأنا الآن في العزل الصحي". (طالع تصريحات العشري كاملة)

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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