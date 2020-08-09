خبر في الجول – سلبية مسحة الزمالك

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 16:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود علاء - الزمالك - المصري

ظهرت نتيجة مسحة الزمالك المجراة يوم السبت الماضي، وكانت سلبية.

وأجرى الزمالك مسحة عقب فوزه على المصري 1-0، وظهرت النتيجة سلبية لكل أفراد الفريق حسبما علم FilGoal.com.

واكتسبت تلك المسحة أهمية كبرى بعد أن أثبتت مسحة المصري إصابة 16 فردا في الفريق، عقب يومين من خسارته ضد الزمالك.

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ولكن ظهرت المسحة سلبية دون أي مشاكل داخل المعسكر الأبيض قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدا الإثنين.

كشف شادي السعدني طبيب النادي المصري عن ثبوت إصابة 16 حالة ضمن معسكر الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

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