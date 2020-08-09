16 حالة إيجابية بـ كورونا في المصري.. والعشري يعلن إصابته وعبد الظاهر السقا

كشف شادي السعدني طبيب النادي المصري عن ثبوت إصابة 16 حالة ضمن معسكر الفريق بفيروس كورونا.

وقال السعدني لـ FilGoal.com: "المسحة الأخيرة للفريق والتي أجريت صباح السبت أثبتت 12 حالة إيجابية بين اللاعبين، و4 حالات إيجابية لدى الجهاز الفني".

وأضاف "اللاعبون كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية بشكل تام".

وأعلن طارق العشري المدير الفني للفريق كونه ضمن الرباعي المصاب في الجهاز، مع المدير الرياضي عبد الظاهر السقا.

وأوضح العشري لـ FilGoal.com "دخلنا عزلا صحيا لمدة 14 يوما، انا في الإسكندرية وبقية الفريق في بورسعيد".

وشدد "لا اعرف كيف سيستكمل الدوري في ظل هذه الأجواء، صحة الانسان أهم من أي شيء، التزمنا بالاجراءات الوقائية وأجرينا مسحة بعد مباراة الزمالك وكانت سلبية".

وأتم "تم إلغاء المعسكر الحالي".

ومن جانبه قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي لـ FilGoal.com “خاطبنا اتحاد الكرة رسميا لتأجيل مباراة الغد أمام حرس الحدود لأن الفريق سيتم عزله".

وأردف "نعلم أن هناك صعوبة في التواصل مع عمرو الجنايني بسبب وفاة شقيقته ولكن مازالت الاتصالات جارية لاتخاذ قرار رسمي خلال الساعات المقبلة".

كان الزمالك قد فاز على المصري بهدف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14، الأولى بعد استئناف الدوري، ليتجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.

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