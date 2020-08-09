العشري لـ في الجول: العند سيؤدي للاحتقان.. كيف نلعب بدون مدرب و12 لاعبا؟

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

طارق العشري - الزمالك - المصري

رد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري على قرارات اتحاد الكرة بإقامة مباراة حرس الحدود في موعدها.

اتحاد الكرة أصدر بيانا بإقامة مباراة المصري وحرس الحدود في موعدها مساء غد الإثنين، رغم إصابة 16 فردا بكورونا في الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال العشري في تصريحات لـFilGoal.com: " كيف يمكن لعب مباريات والفريق يفتقد ١٢ لاعبا من قوامه والمدير الفني ومدير الكرة مصابين؟".

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وأضاف "استلمت الفريق من الأساس وقوامه به نقص شديد في اللاعبين".

العشري أتبع " كل الخوف من العناد والتحدي، مما يؤدي الي احتقان جماهير بورسعيد".

وأتم "القرار متروك لمسؤولي المصري ومجلس الإدارة، أنا الآن في عزل صحي وأعاني من مضاعفات كورونا وأعراضها التي بدأت في الظهور".

سمير حلبية رئيس المصري صرح لـ FilGoal.comقائلا "نطالب بإعادة النظر في مسألة استكمال الدوري". (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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