إشبيلية يقصي روما بأقدام عربية.. وليفركوزن إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

أقصى إشبيلية الإسباني روما الإيطالي بأقدام عربية من ثمن نهائي الدوري الأوروبي بهدفين دون مقابل، بينما كرر باير ليفركوزن الألماني انتصاره بالفوز على رينجرز وحسم بطاقة ربع النهائي.

المباراة أقيمت على ملعب ريسين أرينا في ديسبورج، بعدما تعذر إقامتها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأندلسي بثنائية دون مقابل.

الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون استغل ثغرة ومساحات دفاع روما لينسل بين اللاعبين ويتوغل لمنطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية فشل الحارس باو لوبيز في التعامل معه لتسكن الشباك في الدقيقة 22.

المغربي يوسف النصيري قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط سجل هدف تعزيز التقدم بعد مجهود فردي من لوكاس أوكامبوس الذي مرر عرضية أودعها المغربي في الشباك.

هدف هو العاشر للمغربي منذ انتقاله في يناير الماضي من ليجانيس لإشبيلية في جميع المسابقات.

الدقيقة 74 شهدت هدفا من جوليوس كوندي تم إلغاءه بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

حكم المباراة احتسب 7 دقائق لكنها امتدت لوقت أطول، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت البديل تعرض جانليوكا مانشيني للطرد بعد حصوله على إنذار عقب اللجوء لتقنية الفيديو بسبب تدخل قوي.

إشبيلية الأكثر تتويجا باللقب حجز مقعده في ربع النهائي وينتظر الفائز من أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي.

باير ليفركوزن × رينجرز

عزز الفريق الألماني تفوق على أرضية ملعبه بالفوز في الإياب بهدف نظيف بعدما فاز في أسكتلندا بنتيجة 3-1 على رينجرز.

رينجرز الذي يقوده الإنجليزي ستيفن جيرارد أٍسطورة ليفربول السابق لم يستطع تعويض الفارق.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق الفرنسي موسى ديباي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء بعدما تسلم كرة طولية من التشيلي تشارليز أرانجويز.

وسيلتقي باير ليفركوزن مع إنتر الإيطالي في دور ربع النهائي في العاشر من أغسطس المقبل.