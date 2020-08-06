زيدان: بيل أخبرني أنه لا يريد اللعب ضد مانشستر سيتي

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد سبب استبعاد جاريث بيل من مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

بيل وحيمس رودريجيز خرجا من قائمة الملكي التي ضمت 24 لاعبا من ضمنها القائد سيرخيو راموس الذي لن يشارك بسبب الإيقاف (طالع التفاصيل).

زيدان قال في المؤتمر الصحفي: "جمعتني محادثة شخصية مع بيل، وفضّل ألا يلعب".

وأضاف "باقي المحادثة لن أفصح عنها، لكنه أراد ألا يلعب".

بيل خاض الموسم الجاري 16 مباراة في الدوري الإسباني سجل هدفين وصنع مثلهما.

وعن إمكانية مشاركة البلجيكي إدين هازارد "صحيح أنه كان يشعر بقليل من الألم في نهاية الدوري الاسباني، لكنه الآن أفضل بكثير مما كان عليه".

وتابع "لقد كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير لهذه المباراة وأعتقد أنه على ما يرام ومليء بالثقة".

وعيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الألماني فليكس بريش لإدارة مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.

ويأمل ريال مدريد في التفوق بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور من ملعب الاتحاد.

الفائز من المواجهة سيسافر إلى البرتغال من أجل خوض مباريات ربع النهائي من المسابقة واستكمال مشواره.

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