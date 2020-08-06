أحمد أبو تريكة يظهر للمرة الثالثة على التوالي مع العربي القطري

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

أحمد أبو تريكة

شارك أحمد أبو تريكة نجل أسطورة الكرة المصرية للمرة الثالثة على التوالي كبديل بقميص العربي في الدوري القطري.

العربي تكبد الخسارة أمام الوكرة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 20 من المسابقة.

وشارك أحمد صاحب القميص رقم 72 في المباراة بالدقيقة 85 بدلا من عبد الله السليطي.

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وخاض فريق العربي المباراة بعد مرور 15 دقيقة من بداياتها بـ 10 لاعبين بعد طرد خلف سعد.

وسجل التونسي المخضرم حمدي الحرباوي هدف التقدم للعربي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وقلب أصحاب الأرض النتيجة بهدفي كريستيان سيبايوس وعمر علي في الدقيقتين 71 و75 لصالح الوكرة.

وشارك أبو تريكة الصغير لأول مرة أمام الغرافة ومن ثم الريان في الجولة السابقة بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وتتبقى جولتين على نهاية الموسم في قطر، ويحتل العربي المركز الخامس برصيد 25 نقطة وسيواجه السيلية وقطر في الجولتين المقبلتين.

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