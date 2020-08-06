ساري: رحيلي عن يوفنتوس؟ المدرب الجديد لن يُحدث أي فارق

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أنه سيخوض مواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالطريقة التي تتناسب مع مرتدات أولمبيك ليون الفرنسي.

كما تحدث عن مستقبله مع يوفنتوس وإمكانية الرحيل حال لم ينجح في التأهل.

ساري قال في المؤتمر الصحفي: "نحتاج أداءً كبيرا، ليون أصبح فريقا قويا بعد اللعب بثلاثي في الخط الخلفي يلعبون بقوة في منتصف الملعب ويمتلكون السرعة في المرتدات".

وتابع "بعد نتيجة مباراة الذهاب ستكون المواجهة صعبة لذلك نحتاج للهدوء والتركيز، للأسف خسارة الذهاب تجبرنا على لعب مباراة تتناسب مع مرتدات الخصم، الأمر صعب للغاية ولكنه ممكنا".

وعن إمكانية مشاركة باولو ديبالا: "الأمر يعود للأطباء، بالرغم من ذلك أراه يتواجد في التدريبات، وسوف نقيم الأمر غدا صباحا ونتحدث مع الأطباء عن إمكانية مشاركته".

وواصل "كريستيانو رونالدو يتدرب جيدا، رأيته يسجل هدفا مميزا في التدريبات أمس، خاض مباريات عديدة في فترة قصيرة وكان من الجيد حصوله على راحة لعدة أيام، ومن ثم العودة للتدريبات، اعتقد أنه سيكون في الموعد بالطريقة الصحيحة".

وأكمل "جونزالو إيجوايين وميراليم بيانيتش ينضجان بعد فترة صعبة، إيجوايين خاض عدة دقائق ولذلك يتحسن، بيانيتش عانى بدنيا ونفسيا، وبعد تلك الفترة حصل على راحة ويبدو أنه أكثر تركيزا الآن".

وردا على هل تكون مواجهة ليون هي الأخيرة له في تدريب يوفنتوس قال ساري: "لا، اعتقد أن هذا السؤال يصف المدراء بالهواه، سيجرون تقييما مبنيا على الموسم بأكمله، وإذا قرروا بالفعل ضم مدربا جديدا غدا فلن يُحدث أي فارق أو يحقق انتصارا".

وأتم "مباراة هامة، ولكن مهم أيضا أن نفوز بلقب الدوري وحصلنا على الكثير هذا الموسم، سيكون الأهم أن تصبح من النخبة في أوروبا بالوصول لدور ربع النهائي، ونحن نركز على هذا، وهو ما يجعلها مباراة مهخمة ليس إلا".

ويحتاج البياكونيري للفوز بأكثر من هدف واحد من أجل التأهل لربع النهائي وسيكون في انتظاره الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.

اقرأ أيضا:

استدعاء من هدرسفيلد لـ رمضان صبحي

جديد ملف تجديد أوباميانج

السر وراء "الجندوزي"

نقل ملكية نادي روما

محاولة أخيرة من سيتي للإبقاء على إريك جارسيا

خطوة لتكريم الأطباء في الدوري المصري