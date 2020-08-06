مران الأهلي – إصابة أحمد الشيخ.. وتقسيمة قوية

أنهى الأهلي مرانه اليومي المقار في ملعب مختار التتش استعدادا للقاء إنبي الأحد المقبل في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري.

وشهد المران إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين وحرص ريني فايلر المدير الفني للفريق على إيقافها أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الخططية والفنية.

وتعرض محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق لكدمة قوية في الوجة وغادر التقسيمة لتلقي العلاج قبل أن يعود بعد ذلك بشكل طبيعي.

وتعرض أحمد الشيخ جناح الفريق للإصابة بكدمة قوية في القدم في ختام التقسيمة.

وخضع الشيخ لفحص طبي مباشرة مع طبيب الفريق خالد محمود.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

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