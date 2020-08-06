تشكيل المصري - العشري يهاجم الزمالك بـ وادي وأحمد ياسر

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 19:03

كتب : أيمن عيد

محمود وادي - المصري

دفع طارق العشري المدير الفني للمصري بالثنائي أحمد ياسر ومحمود وادي في هجومه لمواجهة الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتي تقام بملعب برج العرب.

وعاد الدوري المصري للاستئناف بعد توقف دام لـ148 يوما بسبب فيروس كورونا.

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وجاء تشكيل المصري كاملا كالآتي:

المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – بهاء مجدي.

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي – محمد جابر.

الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض لعدم المشاركة في مباراة الأهلي.

ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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