تشكيل الزمالك - حسام أشرف أساسي ضد المصري ومحمد حسن يعوض طارق

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باللاعب الشاب حسام أشرف في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة المصري.

ويلعب الزمالك ضد المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتي تقام بملعب برج العرب.

وعاد الدوري المصري للاستئناف بعد توقف دام لـ148 يوما بسبب فيروس كورونا.

ويشارك حسام أشرف في مركز الجناح الأيمن كما لعب في المباريات الودية قبل استئناف الدوري.

بينما يعوض محمد حسن غياب طارق حامد في وسط ملعب الزمالك، ليشارك جوار فرجاني ساسي.

ويغيب عن الزمالك كل من طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العزيز للإصابة.

بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وإمام عاشور للإيقاف.

والثنائي العائد لمصر مؤخرا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالآتي:

المرمى: أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي.

الوسط: فرجاني ساسي – محمد حسن.

الوسط المهاجم: إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد – حسام أشرف.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم "جنش" وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض لعدم المشاركة في مباراة الأهلي.

ويأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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