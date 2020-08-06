فحص طبي يحدد موقف أيمن أشرف من لقاء إنبي.. وتدريبات تأهيلية لياسر إبراهيم

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 18:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أيمن أشرف - مروان محسن

يخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء إنبي الأحد المقبل.

وقام اللاعب بالخضوع لبعض التدريبات تأهيلية اليوم الخميس وتدرب بشكل منفرد وركض حول الملعب.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن أيمن أشرف يتحسن وأن الفحص الطبي سيحدد موقفه من مواجهة إنبي.

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ويواجه الأهلي منافسه إنبي الأحد المقبل في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري.

في الوقت ذاته أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق جلسات علاج طبيعي على هامش المران للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الجونة الودي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

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