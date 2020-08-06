كرة سلة – 4 حالات إيجابية جديدة في الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس ظهور أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا عقب ظهور نتائج المسحة العاجلة.

وجاءت الحالات وفقا لبيان زعيم الثغر بواقع لاعبين وإداري وفني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مباشرة وعزل المصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وبذلك ارتفع إجمالي المصابين في فريق السلة للاتحاد السكندري إلى خمسة بعد ظهور عينة إيجابية للاعب مساء يوم الأربعاء.

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