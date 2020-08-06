رسميا - السد يتعاقد مع كازورلا

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

سانتي كازورلا

أعلن نادي السد القطري التعاقد رسميا مع سانتي كازورلا لاعب فياريال الإسباني السابق في صفقة انتقال حر.

وكان السد كشف قبل أيام عن توصله لاتفاق مع النجم الإسباني المخضرم للانضمام لصفوف الفريق القطري.

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وذلك بناء على رغبة شابي هيرنانديز المدير الفني للسد.

ووقع كازورلا على تعاقد مع السد يمتد لمدة موسمين.

وكان السد كشف قبل أيام عن توصله لاتفاق مع النجم الإسباني المخضرم للانضمام لصفوف الفريق القطري.

وذلك بناء على رغبة شابي هيرنانديز المدير الفني للسد.

البالغ من العمر 35 عاما أعلن عدم تجديد تعاقده مع فريقه فياريال بنهاية الموسم يوم الأحد.

اللاعب الإسباني سينضم إلى نادي السد بناء على طلب من شابي هيرنانديز مدرب الفريق، وذلك بعدما خاض مباراته الأخيرة مع فياريال ضد إيبار.

وكانت جريدة موندو ديبورتيفو قد أوضحت قبل أيام أن إدارة السد تحاول إغراء كازولا بالانضمام للفريق، بتوقيع عقد يمتد لموسمين والحصول على راتب ضخم.

كان نادي فياريال قد أعلن تمديد عقد كازورلا بشكل استثنائي حتى نهاية الموسم الجاري الذي توقف لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه لعدم بقاء اللاعب مع الغواصات الصفراء الموسم المقبل.

ووجد السد القطري منافسة من فريق بشكتاش التركي في صفقة ضم لاعب أرسنال السابق، وفقا لعدة تقارير إسبانية.

وأوضح تقرير موندو ديبورتيفو أن شابي يرغب أيضا في ضم المخضرم دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، أو بيدرو رودريجز لاعب تشيلسي.

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