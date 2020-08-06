في الدرجة الثالثة – استياء من تأخر تحديد مصير المسابقة

١٦٧ فريقا في الدرجة الثالثة مقسمين على ١٢ مجموعة. منهم من حسم الصعود، ومنهم من ما زالت المنافسة مشتعلة بينهم.

الأندية تنتظر قرار اللجنة الخماسية بعد تصريحات عمرو الجنايني قبل عيد الأضحى، بأن مصير دوري الدرجة الثالثة سيكون بعد العيد.

أغلب لاعبي الدرجة الثالثة اتجهوا للعمل المهني نظرا لعدم تقاضيهم رواتبهم، في المقابل قررت بعض الأندية العودة للتدريبات مثل سبورتينج متصدر المجموعة ١١، والمصرية للاتصالات وصيف المجموعة الخامسة، وأكثر من نادي أخر، بينما تنتظر الأندية القرار الرسمي سواء بالإلغاء أو الاستكمال.

FilGoal.com تواصل مع مدربي فرق الدرجة الثالثة لمعرفة موقفهم من تأخر تحديد مصير المسابقة حتى الآن.

هاني العقبي المدير الفني للمصرية للاتصالات قال في تصريحات لـFilGoal.com: "الفريق بدأ تدريباته بعد إجراء الأشعة والتحاليل للاطمئنان على اللاعبين، والعودة للحياة بالتدريبات إنتظارا لقرار الاتحاد".

وأضاف "ولكن هنا سؤال، لماذا اجتمعت اللجنة مع الأندية وتأخرت في اتخاذ القرار؟ هل هناك خوف من شيء ما؟ لاعبو الدرجة الثالثة اتجهوا للعمل المهني، واللجنة لا تشعر بعناصر المنظومة في القسم الثالث".

أما رمضان رجب المدير الفني لعاملين غارب، فقال لـFilGoal.com: "الوقت تأخر جدا منذ ااجتماع الاتحاد مع الأندية منذ أسبوعين، وكان القرار بعد العيد والآن الجميع ينتظر القرار الرسمي. هل سيتم الإلغاء أم الاستكمال؟ مصير اللاعبين سيتحدد على إثر ذلك".

وأتم "ولماذا نجد كل التركيز فقط على أندية الدوري الممتاز؟ لاعبو الفريق يتدربون تدريبات فردية فقط حتى الآن".

ماهر عبد الحليم المدير الفني لسمنود قال "الفريق في مركز جيد في المجموعة ونستعد للموسم الجديد، ويجب أن يصدر القرار، حتي لا تظلم الأندية المتصدرة للمجموعات".

وأتم "الحياة لا بد أن تعود لأن الكرة مصدر رزق لجميع عناصر منظومة كرة القدم".

وأخيرا، قال إيهاب غُنيم المدير الفني لفريق مياه الدقهلية لـ FilGoal.com: "نحن في المجموعة نحتاج لنقطة واحدة لضمان البقاء الرسمي، ولا نعلم هل سيتم تطبيق الهبوط أم لا".

وأتم "لاعبو الدرجة الثالثة تجدهم يتدربون في ملاعب سباعية أو خماسية حاليا في انتظار قرار الاتحاد الرسمي".

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