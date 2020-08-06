الحضري يختار التشكيل التاريخي لمصر: حارس غيره و9 لاعبين من الجيل الذهبي

اختار عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق التشكيل التاريخي لمصر من وجهة نظره.

وغلب على تشكيل الحضري لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر الفائز ببطولة إفريقيا 3 مرات متتالية.

كما اختار في حراسة المرمى أحمد شوبير.

وخلال استضافته في قناة النهار اختار عصام الحضري تشكيل يتكون من:

في حراسة المرمى: أحمد شوبير.

الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - هاني سعيد – سيد معوض.

الوسط: محمد شوقي - حسني عبد ربه- أحمد حسن- محمد أبو تريكة

الهجوم: عماد متعب - محمد صلاح.

وقال الحضري: "اخترت هؤلاء اللاعبين لتأثيرهم مع أنديتهم ومنتخب مصر وليس من لعبوا جواري في الملاعب".

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