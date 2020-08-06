إلى برشلونة؟ جوارديولا: جارسيا يريد الرحيل عن سيتي

أنهى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجدل حول استمرار مدافعه الشاب إريك جارسيا مع الفريق من عدمه، معلنا نية المدافع الإسباني الرحيل.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "جارسيا قال لنا إنه لا يريد تمديد عقده".

وأضاف "لديه عام آخر في تعاقده، نريد أن نمدد له لكنه لا يريد فمن الواضح أنه يريد اللعب في مكان آخر".

ولعب جارسيا 8 مباريات من أصل آخر 12 لسيتي الذي يعاني عدديا، ومن ناحية الجودة، في مركزه.

صحيفة سبورت الكتالونية كانت قد كشفت في وقت سابق رغبة برشلونة في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي للحصول على إريك جارسيا مقابل سيرجي روبيرتو. (طالع التفاصيل)

مانشستر سيتي في تلك الحالة سيطلب الحصول على 15 إلى 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

إريك جارسيا خاض 24 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأول والشباب لـ سيتي وصنع هدفا وحيدا.

مانشستر سيتي أتم التعاقد مع ناثان أكي المدافع الهولندي السابق لفريق بورنموث مساء أمس الأربعاء بشكل رسمي.

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