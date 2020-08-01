سبورت: صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

يُجري برشلونة ومانشستر سيتي محادثات من أجل إتمام عملية تبادلية، إذ يرغب إريك جارسيا مدافع الفريق الإنجليزي العودة للفريق الكتالوني مرة أخرى بعد عام واحد في إنجلترا.

ويدرك برشلونة أن هدف مانشستر سيتي الأول هو سيرخي روبيرتو وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

المحادثات ستتم بعد نهاية دوري أبطال أوروبا لتفادي التأثير على اللاعبين ومشوار الفريقين.

التقرير أضاف أن وصيف الدوري الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات روبرتو بدلا من نيلسون سيميدو وعلى استعداد لدفع مقابل مادي كبير.

ولم يكن سيرخي هدفا جديدا لـ سيتي بل أن تأثير فيروس كورونا تسبب في تأجيل المفاوضات لضمه.

وتفاوض سابقا الطرفين عن طريق جورج مينيديش وكيل اللاعبين عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين جواو كانسيلو وسيميدو.

وعادت مؤخرا المفاوضات بين الفريقين إذ يرغب برشلونة في الظفر بخدمات إريك جارسيا، والذي يسعى سيتي لتمديد تعاقده.

وفي المقابل وضع سيتي اسم سيرجي روبيرتو كأولوية خاصة لقدرته على اللعب في أكثر من مركز منها الظهير الأيمن وخط الوسط.

كما أن تعاقد روبيرتو مع برشلونة ينتهي في صيف 2022 ولم يجدد تعاقده بعد ما يفتح الباب حول إمكانية رحيله.

سيرخي رويبرتو خاض الموسم الحالي 37 مباراة وسجل هدفا وصنع 2، ولديه مواجهة قوية مع نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

في المقابل خاض قلب الدفاع صاحب الـ19 عاما 24 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأول والشباب لـ سيتي وصنع هدفا وحيدا.

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