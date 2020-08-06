أندية الدوري الإنجليزي ترفض استمرار الـ 5 تبديلات في الموسم المقبل

رفضت أندية الدوري الإنجليزي استمرار نظام الـ 5 تبديلات في الموسم المقبل من البطولة.

ورفض 11 ناديا استمرار القاعدة المستحدثة بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس.

قرار الأندية يعني عودة البطولة لنظام الـ 3 تبديلات الموسم المقبل، مع عودة قوائم المباريات لـ 18 لاعبا بدلا من 20 لاعبا.

وعارضت الأندية الصاعدة، ليدز يونايتد ووست بروميتش وفولام، استمرار القاعدة، حيث كانت الأغلبية الرافضة من خارج الأندية الست الكبار.

بينما كان أبرز المؤيدين لاستمرار القاعدة تشيلسي الذي أراد استعمال دكته التي تضم الكثير من اللاعبين.

وينطلق الموسم المقبل للدوري الإنجليزي في 12 سبتمبر المقبل.

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