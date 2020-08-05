رسميا – غضب جوارديولا مستمر.. سيتي يضم ناثان أكي

بعد 24 ساعة فقط من ضم صفقته الصيفية الأولى أعلن مانشستر سيتي ضمه لثاني صفقاته خلال الانتقالات الجارية بانتدابه لناثان أكي قادما من بورنموث.

وأوضح الموقع الرسمي لسيتي أن اللاعب الهولندي صاحب الـ25 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2025.

وقال أكي: "سيتي أصبح أفضل فريق في إنجلترا خلال العقد الأخير".

وأضاف "القدوم إلى هنا كان حلما لي، هذا فريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي وهناك أسماء كبيرة على المستوى الدولي في التشكيل".

وأكمل "بيب جوارديولا مدرب الكل مُعجب به وما قام به يتحدث عن نفسه، النجاح الذي يحققه لا يصدق وطريقته في اللعب تجذبني".

وأتم أكي "أعرف أنه يجب علي أن أعمل بقوة للتواجد في التشكيل وأنا هنا للقيام بذلك وسأفعل ما في وسعي لإحداث تأثيرا مع الفريق والفوز بالبطولات".

ولم يشر موقع سيتي لقيمة الصفقة ولكن أكدت التقارير الصحفية أنها كلفت سيتي 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمليون إسترليني كحوافز.

وشارك أكي الموسم الماضي مع بورنموث في 30 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

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