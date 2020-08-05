دورتموند: يونايتد لم يتواصل معنا من أجل سانشو بشكل مباشر أو من خلال وسطاء

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 20:38

كتب : FilGoal

جيدون سانشو

نفى هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع ناديه لضم جادون سانشو.

يأتي ذلك عكس كل الأنباء التي تشير إلى أن يونايتد يتفاوض مع النادي الألماني حاليا لضم اللاعب الإنجليزي.

وقال فاتسكه لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية اليوم الأربعاء: "حتى الآن لا يوجد اتصال بيننا وبين يونايتد من أجل سانشو".

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وواصل "لا يوجد تواصل بيننا بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء".

فيما قال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند لذات الصحيفة: "أفترض أن سانشو سيذهب للمران يوم الإثنين وسيلعب معنا الموسم المقبل".

وأتم "لا أرى أي صعوبات وجادون تقبل ما يحدث وهو لاعب جيد للغاية".

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