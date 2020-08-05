تشكيل إنتر - لوكاكو ولاوتارو في الهجوم أمام خيتافي.. وسانشيز وإريكسين على الدكة

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر الإيطالي في مواجهة خيتافي الإسباني ضمن مباريات الدور الـ 16 بالدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب فيلتينس أرينا معقل شالكة في ألمانيا بدون حضور جماهيري، بعدما تعذر إقامة المباراة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف الطيران بين إيطاليا وإسبانيا.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل لربع النهائي مباشرة لمواجهة الفائز من لقاء رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.

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وجاء تشكيل كتيبة أنطونيو كونتي كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: دانيلو دي أمبروزيو – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – روبرتو جاليادريني – أشلي يونج

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز

البدلاء: دانييلي باديلي – أليكسيس سانشيز – فيكتور موسيس – ستيفانو سينسي – أندريا رانوكيا – بورخا فاليرو – كريستيان إريكسين – سيباستينو إسبوسيتو – كريستيان أجومي – كريستيانو بيراجي – ميلان شكرينيار – أنطونيو كاندريفا

إنتر حل وصيفا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بفارق نقطة واحدة وتأكد تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما فشل خيتافي في حجز مقعد أوروبي للموسم المقبل بفارق نقطتين عن غرناطة صاحب المركز السابع.

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