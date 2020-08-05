الإسماعيلي يسعى لإقامة ودية جديدة قبل عودة الدوري

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 20:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يسعى نادي الإسماعيلي خوض مباراة ودية أخيرة قبل استئناف الدوري أمام نادي مصر.

وقال أدهم السلحدار المدرب العام لـ الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "نحاول خوض مباراة ودية أخرى خلال الاستعداد لعودة الدوري".

وتابع "اللاعبون في حاجة لتلك المباراة وكذلك الجهاز الفني من أجل إكتمال العناصر البدنية والفنية والخططية".

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وأضاف "سوف نختار مجموعة من اللاعبين التي سنخوض بها المواجهة حال إقامتها.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مواجهة المصري البورسعيدي في بداية مشواره بعد عودة الدوري ضمن الجولة الـ 19.

وألغيت ودية الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي والتي كان مقررا إقامتها اليوم (طالع التفاصيل).

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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