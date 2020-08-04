إلغاء ودية الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي

أعلن أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي، عن إلغاء المباراة الودية للفريق أمام الإنتاج الحربي التي كان مقررا لها غدا الأربعاء.

وقال السلحدار: "مباراة الإنتاج الحربي الأولى في الدوري يوم 8 أغسطس، ساهمت في إلغاء الودية نظرا لضيق الوقت أمامهم".

وتابع: "الجهاز الفني بقيادة فيكتور جوميز، قرر الاكتفاء بما خاضه من مباريات ودية".

وأتم: "سيتم إجراء تقسيمة بين اللاعبين عوضا عن المباراة الملغية".

ويواصل الإسماعيلي استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة المصري يوم 14 أغسطس بالجولة 19.

أما نادي الإنتاج الحربي فيفتتح مشواره يوم السبت المقبل أمام نادي مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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