سكاي: ناثان أكي يتواجد في مانشستر تمهيدا للانتقال إلى سيتي

يتواجد المدافع الهولندي ناثان أكي في مدينة مانشستر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بورنموث.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن الصفقة ستكلف خزائن سيتي 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمليون إسترليني كحوافز.

وأوضح التقرير أن بنود التعاقد الشخصية لن تمثل مشكلة بين النادي واللاعب.

واتمت الشبكة الإنجليزية تقريرها قائلة إن الصفقة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وبذلك سيصبح ناثان أكي هو ثاني صفقات مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية بعد الجناح الإسباني فيران توريس الذي انضم قادما من فالنسيا.

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

إيقاف الهاني سليمان وتغريمه

كارتيرون يؤجل قائمة الزمالك أمام المصري إلى الخميس

سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي

بنشرقي وأوناجم في القاهرة