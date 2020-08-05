سكاي: ناثان أكي يتواجد في مانشستر تمهيدا للانتقال إلى سيتي

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

ناثان أكي

يتواجد المدافع الهولندي ناثان أكي في مدينة مانشستر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بورنموث.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن الصفقة ستكلف خزائن سيتي 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمليون إسترليني كحوافز.

وأوضح التقرير أن بنود التعاقد الشخصية لن تمثل مشكلة بين النادي واللاعب.

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واتمت الشبكة الإنجليزية تقريرها قائلة إن الصفقة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وبذلك سيصبح ناثان أكي هو ثاني صفقات مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية بعد الجناح الإسباني فيران توريس الذي انضم قادما من فالنسيا.

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